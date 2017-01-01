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إحالة المسئولين بالوحدة المحلية بأبو مشهور للتحقيق

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إحالة المسئولين بالوحدة المحلية بأبو مشهور للتحقيق إحالة المسئولين بالوحدة المحلية بأبو مشهور للتحقيق

>المنوفية – محمود شاكر

أصدر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة بركة السبع قرارا بإحالة كل من رئيس الوحدة الوحدة المحلية بأبو مشهور ورئيس تحسين البيئة بالوحدة، ورئيس الحملة بالوحدة إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمدينة وذلك للصالح العام.

وأكد بيومى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم اصدار القرار بسبب الإهمال في العمل والصورة السيئة التي أصبح عليها الطريق السريع إسكندرية الزراعي في زمام الوحدة المحلية بأبو مشهور ووجود قمامة بجزيرة الطريق، موضحا أن العمل مستمر ومتواصل من أجل الصالح العام، وأنه لن يتم التغاضى عن أى مخالفات والتى سيتم التعامل معها بكل قوة، محذرا من أى مخالفة يتم رصدها بأى وحدة من الوحدات وأن يضع الجميع المواطن هدفا وأن خدمته أهم الأهداف.


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