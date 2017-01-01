نيابة القناطر تأمر بضبط عاطل قتل عجوزا لإصراره على طرده من شقة والدته

القليوبية – محمد قاسم

أمر المستشار عبد الحميد الفقى، رئيس نيابة مركز القناطر الخيرية، بسرعة ضبط وإحضار "عاطل" لاتهامه بقتل عجوز عمره 80 سنة بسبب إصراره على طرده من شقة إيجار بمنزله بمدينة القناطر.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد أشرف صلاح الدين مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بالعثور على جثة "محمود.م.إ" - 80 سنة - بالمعاش مقتولاً فى شقته بقرية أبو الغيط وبه إصابات بالرأس والوجه والجبهة وحول العين.

وأكدت تحريات المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز القناطر أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم "محمد.ح.أ" هارب وأنه كان على خلاف دائم مع القتيل بسبب عدم رغبة الثانى فى إقامته مع والدته بالشقة التى تستأجرها بمنزله بنظام الإيجار المفتوح حيث كان يرغب فى طرده بعد وفاتها وإنهاء العلاقة الإيجارية.

وكشفت التحريات عن أنه فى يوم الواقعة حدثت مشادة بين المتهم وصاحب المنزل "القتيل" فعزم النية على التخلص منه واستغل تواجده بمفرده ودلف إلى الشقة التى يقيم بها بنفس العقار وطعنه عدة طعنات بوقام بالبحث عن شىء يسرقه فاستولى على 2 أنبوبة غاز وباعهما بمبلغ 500 جنيه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11670 لسنة 2016 إدارى مركز القناطر الخيرية وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.