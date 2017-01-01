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وزير الرياضة يلتقي منتخب كرة اليد قبل السفر لكأس العالم

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وزير الرياضة يلتقي منتخب كرة اليد قبل السفر لكأس العالم وزير الرياضة يلتقي منتخب كرة اليد قبل السفر لكأس العالم

صورة من الحدث

يلتقى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مع منتخب الأول لكرة اليد،  فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غدٍ الاثنين بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، وذلك للاطمئنان على آخر استعدادات قبيل سفره  المقرر له يوم الأربعاء المقبل، إلى الدنمارك لخوض دورة ودية يلتقي خلالها مع الدنمارك والمجر وأيسلندا ومنها مباشرة إلى فرنسا لخوض منافسات كأس العالم لكرة اليد.

وتضم مجموعة مصر فى كأس العالم كل من “الارجنتين – البحرين – السويد – الدنمارك ومنتخب قطر”، الذى يواجهه المنتخب المصرى فى أولى مباراته ضمن منافسات كأس العالم يوم الجمعة الموافق 13 يناير.

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