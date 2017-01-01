غدًا.. فيلم سعودي يفتتح أسبوع «أفاق السينما العربية» بالهناجر

يفتتح السعودى”بركه يقابل بركه” للمخرج محمود صباغ، أسبوع الأفلام الفائزة بجوائز مسابقة “أفاق السينما العربية” بالدورة38 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وذلك فى السادسة مساء غدا الإثنين، بسينما الهناجر.

الفيلم حائز على شهادة تقدير من لجنة التحكيم، ويعرض مع الفيلم الفلسطينى الأردنى “المدينه” للمخرج عمر الشرقاوى، ضمن فعاليات الأسبوع السينمائى الذ ى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. نيفين الكيلاني، بالتعاون مع اتحاد الفنانين العرب، ونقابة المهن التمثيلية.

> كما يشهد الأسبوع عرض أفلام “عتيج” للمخرج الكويتى أحمد خلف، “أفراح صغيرة” للمخرج المغربى محمد الشريف الطريبق، وذلك مساء الثلاثاء المقبل.

> وفي يوم 4 يناير يعرض فيلمي “زيزو” للمخرج التونسى فريد بو غدير والحائز على جائزة أفضل فيلم في المسابقة، والفيلم الجزائرى “حزام” للمخرج حميد بن عمرة.

> أما ختام الأسبوع فتيعرض به الفيلم السوري “حرائق” للمخرج محمد عبد العزيز والحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وبحضور أبطاله ومخرجته يقدم الفيلم المصري “لحظات انتحارية” للمخرجة إيمان النجار، والحائز على شهادة تقدير من لجنة التحكيم، حيث تقام لهم ندوة مع الجمهور يديرها المخرج السينمائي أشرف فايق” مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية”.