الإسكان: طرح مرحلة جديدة من أراضي «بيت الوطن»

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الإعداد لطرح مرحلة جديدة من أراضى”بيت الوطن” للمصريين العاملين بالخارج، والتى يتم طرحها للحجز بالدولار إلكترونياً.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة المشروعات المُنفذة بالمدن الجديدة.

وأكد مسؤولوا الهيئة، أنه يتم حاليًا دراسة موقف المرافق لنحو 5 آلاف قطعة أرض بمواقع متميزة بالمدن الجديدة، لطرحها للمصريين بالخارج قريباً.

كما شدد الوزير أيضاً على ضرورة تجهيز الأراضى الصناعية المُرفقة، وأراضى القرعة، لطرحها قريباً، تلبية للطلب المتزايد عليها.