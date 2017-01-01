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للشابات فقط، استوحين أجمل الاطلالات من "كارمن سليمان"

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الأحد 01-01-2017 20:39

لاحظنا في الأعوام الأخيرة أن أناقة النجمة الشابة "كارمن سليمان" قد تطورت كثيراً، إذ أصبحت تعرف ماذا تختار من الموضة، وما يليق بها ويلائم قوامها الناعم. وعام 2016 شهد أكثر الإطلالات أناقة بالنسبة لـ "كارمن"، وبإمكان الشابات المعجبات بأسلوبها في الموضة أن يستوحين منها إطلالات متنوعة وناعمة.
كذلك بالنسبة إلى خياراتها في فساتين السهرة، على سبيل المثال،فهي دائماً ما تكون راقية، بعيدة عن البهرجة وذات تصاميم تناسب سنها. ومؤخراً، رأيناها في فستان ناعم باللون الأصفر الداكن من "يوسف الجسمي"، وقبل ذلك، تألقت في فستان مكشوف الأكتاف باللون العنابي حمل توقيع "الجسمي" أيضاً وبدت فيه غاية في النعومة.
وبالنسبة للإطلالات الكاجوال، فإن كارمن سليمان تعتمد دائماً التنسيقات البسيطة الشبابية والتي لا تخلو من اللمسات العصرية فتعتمد مثلاً سراويل الجينز مع القمصان القطنية والأحذية الرياضية، أو الفساتين الناعمة القصيرة، وتختار معها اكسسوارات مختلفة من شنط يد وأحذية.
في حال كنت من المعجبات بأسلوب النجمة الشابة "كارمن سليمان"، استوحي منها ومن إطلالاتها تنسيقات لمختلف مشاويرك الصباحية منها والمسائية.

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سيدتي