مسئول عسكرى: القوات العراقية تستعيد 60% من شرق الموصل

الموصل (أ ف ب)

أعلن مسئول عسكرى عراقى الأحد أن القوات العراقية استعادت من الجهاديين 60% من الجزء الشرقى لمدينة الموصل منذ بدء العمليات العسكرية منتصف أكتوبر.

وقال الفريق عبد الوهاب الساعدى أحد أبرز قادة جهاز مكافحة الإرهاب لفرانس برس "استعدنا أكثر 60% من الجانب الشرقى لمدينة الموصل".

وكان يتحدث من مقره الواقع شمال شرق الموصل التى أعلن الجهاديون إقامة "الخلافة" فيها فى يونيو 2014.

وجهاز مكافحة الإرهاب هو ضمن قوات النخبة التى تتمتع بأفضل تجهيز وتدريب بين سائر القوات العراقية، لكنها تواجه صعوبات منذ أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادى بدء العمليات لاستعادة الموصل فى 17 أكتوبر.

ولا يزال عشرات الآلاف من المدنيين داخل الموصل، ثانى أكبر مدن العراق، ما يجعل القوات العراقية تواصل التقدم بحذر.

وتنتقل قوات مكافحة الإرهاب والقوات العراقية الأخرى خلال معاركها من منزل إلى أخر، وتواجه نيران القناصة وسيارات يفجرها انتحاريون إضافة إلى منازل مفخخة وعبوات ناسفة.