الرقابة الإدارية تشن حملات مفاجئة على محطات مياه الشرب بقنا

شنت هيئة الرقابة الإدارية بقنا، اليوم الأحد، برئاسة العميد أدهم الفاتح حملة موسعة على محطات مياه الشرب بعدد من مراكز المحافظة للتأكد من سلامة وجودة ووصول المياه لعدد من القرى التي تغذيها تلك المحطات حيث قامت الهيئة بفحص عدد من المأخذ وكلفت مندوبي الصحة بأخذ عينات لفحصها بالمعامل المركزية.

ووقفت الرقابة الإدارية خلال حملتها على الحالة العامة لتلك المحطات وعمرها الافتراضي ومدى ملائمة وصلاحية مياه الشرب بها والتأكد من عدم وجود شوائب أمام فلاتر المياه المغذية للمحطات.

وأجرى رجال الرقابة الإدارية خلال حملتهم التي رافقهم فيها مندوب تحاليل من مديرية الصحة ومهندس فني من شركة مياه الشرب حصرا للمحطات المتوقفة عن العمل لعيوب فنية أو للصيانة وكذلك التي لا تعمل بكامل طاقتها والعمر الافتراضي لكل محطة وعما إذا كانت مدرجة بخطة الإحلال والتجديد من عدمه والتأكد من تواجد العاملين بتلك المحطات داخل مقار عملهم لخدمة المحطات بالإضافة إلى حصر شامل لوضعية كل محطة ومدى توافر مولدات للكهرباء بداخلها للعمل خلال فترة الانقطاع الفجائي للتيار الكهربائي وضمان عدم توقفها كما أجرت الرقابة الإدارية حصر كامل للقرى والنجوع التي لا تصلها المياه.