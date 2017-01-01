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عرب ضمن ضحايا تفجير ملهى ليلي باسطنبول بينهم 5 سعوديين

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عرب ضمن ضحايا تفجير ملهى ليلي باسطنبول بينهم 5 سعوديين عرب ضمن ضحايا تفجير ملهى ليلي باسطنبول بينهم 5 سعوديين

أرشيفية

كشفت وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول سايان كايا، اليوم الأحد، أن مواطنين عرب من بين ضحايا اعتداء اسطنبول الذي وقع ليلة رأس السنة، وأسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” عن الوزيرة، قولها: “إن ضحايا من والمغرب ولبنان وليبيا سقطوا في الهجوم الذي استهدف ملهى ليلي”.

وقال حاكم إسطنبول “واصب شاهين”، إن  إرهابي بسلاح بعيد المدى نفذ هذا الهجوم بوحشية وهمجية، حيث أطلق النار على الأبرياء الذين يحتفلون بالعام الجديد.

وذكرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، أنها تأكدت عبر دبلوماسيها المتواجدين حاليا في اسطنبول، من وفاة ثلاثة مواطنين أردنيين جراء الاعتداء الآثم.

و أعلنت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، اليوم الاحد، عدم وجود أي رعايا جزائريين من بين ضحايا هجوم إسطنبول الإرهابي الذي وقع مساء أمس على ملهى ليلي.

و أفادت مصدر مسؤول في اسطنبول بسقوط 5 قتلى سعوديين و10 مصابين بين ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي طال ملهى ليلياً في الساعات الأولى من صباح الأحد، ونجم عنه سقوط 39 قتيلاً و69 جريحاً.

ومن جانبها، أكدت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول بتركيا، وفاة 5 وإصابة قرابة 10 سعوديين، إثر العملية الإرهابية التي وقعت فجر اليوم في اسطنبول.

كان المهاجم،  قد أطلق النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي ليلة رأس السنة،  قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي في الداخل.

 

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