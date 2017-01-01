أخبار عاجلة

مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة عبير الشرقاوى بتهمة تقديم بلاغ كاذب ضد محاميها لجلسة 11يناير

Google+ Print
تأجيل محاكمة عبير الشرقاوى بتهمة تقديم بلاغ كاذب ضد محاميها لجلسة 11يناير تأجيل محاكمة عبير الشرقاوى بتهمة تقديم بلاغ كاذب ضد محاميها لجلسة 11يناير

>كتب سليم على

قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر ضياء الدين صبحي ومصطفى رشدى، تأجيل محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي، فى اتهامها بتقديم بلاغ كاذب ضد محاميها، لجلسة 11 يناير، للاختصاص الرقمى. 

 

وكشفت الدعوى رقم 18466 لسنة 2016، أن الفنانة عبير جلال الشرقاوي، قدمت بلاغا كاذبا ضد محاميها الخاص مهنى مصطفى عبد الهادي، تتهمه بأنه خانها وتآمر عليها مع طليقها، وزور خطها وسحب مستندات قضايا خاصة بها. 


وأضاف فى دعواه أنه لو صحت تلك الاتهامات التي تقدمت بها في البلاغ لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وأساءت إلى سمعته بين أقرانه المحامين. 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365