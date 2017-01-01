تأجيل محاكمة عبير الشرقاوى بتهمة تقديم بلاغ كاذب ضد محاميها لجلسة 11يناير

كتب سليم على

قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر ضياء الدين صبحي ومصطفى رشدى، تأجيل محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي، فى اتهامها بتقديم بلاغ كاذب ضد محاميها، لجلسة 11 يناير، للاختصاص الرقمى.

وكشفت الدعوى رقم 18466 لسنة 2016، أن الفنانة عبير جلال الشرقاوي، قدمت بلاغا كاذبا ضد محاميها الخاص مهنى مصطفى عبد الهادي، تتهمه بأنه خانها وتآمر عليها مع طليقها، وزور خطها وسحب مستندات قضايا خاصة بها.



وأضاف فى دعواه أنه لو صحت تلك الاتهامات التي تقدمت بها في البلاغ لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وأساءت إلى سمعته بين أقرانه المحامين.