ضبط مزارع مطلوب على ذمة قضية إطلاق نار وبحوزته بندقية بمركز دشنا

قنا وائل محمد

القت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على مزارع، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9596|2016 جنايات دشنا خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن لضبط العناصر الجنائية الصادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث، يفيد ضبط عبد الفتاح.ج 55 سنة مزارع " مطلوب على ذمة قضية إطلاق نار، وعثرت أجهزة الأمن بحوزته على بندقة الى عيار 320 وعدد 29 طلقة ، بقصد الدفاع.

وبمناقشة المتهم اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر بالقضايا المطلوب فيها وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

والقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض علي عامل لإتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بعد ورود معلومات للعميد محمد هندى مدير المباحث بقيام المتهم بترويج الأقراص المخدرة، وتمكنت قوات الأمن من ضبطة وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

كان اللواء صلاح حسان ، مدير أمن قنا، تلقي اخطاراً يفيد تمكن محمود قريش معاون المباحث ضبط المدعو" إسلام.ح 25 سنة" عامل مقيم بمنطقة الزبيدى دائرة قسم قنا وبحوزته 200 قرص التامول المخدر، وبمواجهته اعترف بما أسفر عنه الضبط وأقر بحيازته للاقراص بغرض الاتجار ومبلغ 300 جنيه حصيلة الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.