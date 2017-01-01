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«السكة الحديد» تؤكد استمرار التحقيقات في حادث العياط

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«السكة الحديد» تؤكد استمرار التحقيقات في حادث العياط «السكة الحديد» تؤكد استمرار التحقيقات في حادث العياط

ارشيفية

نفت هيئة السكة الحديد، اليوم الآحد، ما نشر ببعض المواقع بأن تحقيقات حادث قطار العياط كشفت أن “عامل المزلقان كان نائمًا وكانت إشارة السائق خضراء”.

وأفادت الهيئة فى بيان صحفي، أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة وأن التحقيقات مازالت جارية بمعرفة النيابة، وفور الانتهاء منها سوف يتم الاعلان عن الحقيقة للرأى العام، موضحًا أن السيارة اقتحمت المزلقان وكسرت البوابة من الجهه الغربية والجهه الشرقية، وأن الأجراس والأنوار الخاصة بالمزلقان كانت تعمل وان سائق القطار فؤجى باقتحام السيارة المزلقان.

وتهيب “الهيئة” تحرى الدقة عند كتابة أى أخبار تتسبب فى بلبلة الراى العام والجمهور فى مرفق مثل مرفق السكة الحديد الذى يقدم خدمات لطبقة عريضة من جمهور المسافرين

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