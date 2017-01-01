ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 سفينة منها 4 سفن للحاويات و7 بضائع عامة، وغادر الميناء 4 سفن للحاويات و6 بضائع عامة، بالإضافة إلى 36 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن الميناء غادره 3 قطارات بحمولة 3آلاف و875 طن قمح، و102 سيارة بحمولة 4آلاف و211 4211 طن قمح، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76 ألفًا و511 طنًا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 93 ألفا و22 طن قمح.

وأضاف البيان، أن حركة الصادر من الميناء شملت 6آلاف 340 طن يوريا وألف و500 طن حديد و300 طن سماد سائل.

كما أوضح البيان الشهرى لحركة السفن والبضائع أن حركة الحاويات المتداولة بالميناء قد ازدادت بنسبة 24 % خلال شهر نوفمبر 2016 بمقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي، حيث استقبل الميناء 196 سفينة لتداول 2.6 مليون طن من البضائع خلال شهر نوفمبر بزيادة قدرها 13% عن شهر نفسه من العام الماضي، وتلك الزيادة في حركة السفن والبضائع جاءت نتيجة أعمال التحديث والتطوير التي شهدها الميناء في الفترة الأخيرة.