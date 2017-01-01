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بدء تلقي طلبات التراخيص المؤقتة لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

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بدء تلقي طلبات التراخيص المؤقتة لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بدء تلقي طلبات التراخيص المؤقتة لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

وزير الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البدء في تلقى طلبات تقنين أوضاع مزارع وعنابر الثروة الحيوانية والداجنة، وإصدار التراخيص المؤقتة لها.

وناشدت الوزارة كافة المربيين وأصحاب مشروعات الانتاج الحيواني والداجني ومصانع الأعلاف، بسرعة التقدم الى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وتقديم طلبات الحصول على تراخيص مؤقتة، حيث يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التابع للوزارة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة.

ومن جهته، قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تلك الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتيسير على المربيين والعاملين في مجال الانتاج الحيواني والداجني، بما يساهم بشكل كبير في تنمية الثروة الحيوانية في والنهوض بها.

وأكد فايد، أن الوزارة لازالت تمضي في خطتها لتنمية هذا القطاع الحيوي الهام، للتيسير على مربي الماشية والعاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.

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