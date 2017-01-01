طرح 31 محلاً تجاريًا و 4 صيدليات وفرنين للبيع بـ 4 مدن جديدة

أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه سيتم طرح بيع 14 محلاً تجاريًا وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين 19 م2 و40 م2، بالمنطقة الترفيهية بمشروع دار مصر المرحلة الأولى، بالمركزين التجاريين (1 – 2).

وأوضح المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه سيتم طرح 11 محلاً تجارية وصيدلية وفرنين، بمساحات تتراوح بين 31 م2 و98 م2، بالسوق التجارية بالحى الرابع بالمدينة، وذلك للبيع فى مزاد علنى.

وأضاف المهندس محمد عاشور عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم طرح 6 محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 18 م2 و38 م2، بالمركز التجارى بمشروع دار مصر بالمنطقة السكنية الـ17 بالمدينة، للبيع فى مزاد علنى.

وأشار المهندس محمود رزق النجدى، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه سيتم طرح 12 باكية، بالسويقة المقامة بمركز خدمات الإسكان العائلى الثانى، بمساحة 10 م2 تقريباً للباكية، بنظام مقابل الانتفاع السنوى لمدة 3 سنوات فى مزاد علنى.