وكيل زراعة قنا: قرارات مهمة خلال الأيام القليلة لحل أزمة سعر طن القصب

قنا – هند المغربى

قالت المهندسة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بقنا خلال لقاءها بمزارعى القصب اليوم الأحد أن هناك جهات تعمل حاليا لإنهاء أزمة سعر طن قصب السكر، لافتة إلى أن هذه اللجان بصدد اتخاذ قرارات مهمة خلال الأيام القليلة القادمة سترضى جميع الأطراف وخاصة مزارعى قصب السكر بمحافظات الصعيد مؤكدة أن الحلول ستأتى بشكل تدريجي.

وأشارت أمل إسماعيل إلى أن مشاكل المزارعين الخاصة بمحافظة قنا المتمثلة فى مشاكل الرى والزراعة ، سيتم إنهاءها من خلال مناقشتها الأيام القادمة وستعمل المديرية جاهدة على حلها.

فيما أكد اللواء مختار فكار رئيس نقابة مزارعى قصب السكر بقنا أن الحكومة هى من صنعت أزمة مزارعى القصب وذلك على خلفية غلقها لجميع أبواب النقاش مشيرا إلى أن الأيام الماضية بدأ المسئولون فى فتح باب للنقاش لافتا إنه سيكون هناك محاولات لارضاء المزارعين.

وتقدم فكار بالشكر لمزارعى قصب السكر بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لرفضهم توريد قصب السكر وعدم كسر المحصول من الأراضى مضيفا إلى أن وقف التوريد للمصانع يكبد المصنع الواحد خسائر من مليون إلى مليون ونصف.

فيما أعلن جميع الحضور من مزارعى قصب السكر بمختلف مراكز محافظة قنا رفضهم لتوريد قصب السكر إلى مصانع محافظة قنا والمقرر خلال أيام إلا بعد الاستجابة بزيادة سعر الطن قصب السكر كحد أدنى 800 جنيها على خلفية غلاء الاسعار وزيادة تكلفة الزراعة طوال العام.

وناشد المزارعون الرئيس عبد الفتاح السيسيى بالتدخل الفورى وإنصاف المزارعين ورعايتهم مؤكدين أن تكلفة فدان القصب تكلف المزارع 21 ألف و400 جنيها خلال العام