وزير التموين يقرر تعيين ناصر ثابت مدير عام المديرية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد على مصيلحى، اليوم، الأحد، قرارا بتعيين ناصر ثابت مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد رسمياً لمدة ثلاث سنوات مع منحه المزايا.

وقد نص القرار على: "إنه بالإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم(281) لسنة 2016 صادر بموافقة اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من الدرجة العالية ودرجة مدير عام بجلستيها المنعقدتين فى 2016/7/28، 2016/8/14 والمعتمد محضرها بذات التاريخ وعلى موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالى 2017/2016 وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه".