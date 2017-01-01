أخبار عاجلة

مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التموين يقرر تعيين ناصر ثابت مدير عام المديرية ببورسعيد

Google+ Print
وزير التموين يقرر تعيين ناصر ثابت مدير عام المديرية ببورسعيد وزير التموين يقرر تعيين ناصر ثابت مدير عام المديرية ببورسعيد

>بورسعيد - محمد عزام

أصدر وزير والتجارة الداخلية، محمد على مصيلحى، اليوم، الأحد، قرارا بتعيين ناصر ثابت مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد رسمياً لمدة ثلاث سنوات مع منحه المزايا.

وقد نص القرار على: "إنه بالإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم(281) لسنة 2016 صادر بموافقة اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من الدرجة العالية ودرجة مدير عام بجلستيها المنعقدتين فى 2016/7/28، 2016/8/14 والمعتمد محضرها بذات التاريخ وعلى موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالى 2017/2016 وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه".

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء