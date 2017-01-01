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ضبط تاجر بحوزته طن زيت طعام مجهول المصدر بمركز قوص

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ضبط تاجر بحوزته طن زيت طعام مجهول المصدر بمركز قوص ضبط تاجر بحوزته طن زيت طعام مجهول المصدر بمركز قوص

>قنا – وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة أمنية بالتنسيق مع مباحث ، لضبط التجار المتلاعبين بالسوق السوداء، أسفرت عن ضبط تاجر بحوزته طن زيت طعام مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المدعو على .ش 62 تاجرمقيم قرية العليقات مركز قوص لقيامه بتجميع كميات من الزيت الفاسد لبيعها فى الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 


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