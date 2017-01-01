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ننشر صور أمين عام مجلس الدولة الجديد بعد تسلمه مهام عمله

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ننشر صور أمين عام مجلس الدولة الجديد بعد تسلمه مهام عمله ننشر صور أمين عام مجلس الدولة الجديد بعد تسلمه مهام عمله

>كتب محمد أسعد

تسلم المستشار فؤاد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة، مهام منصبة الجديد اميناً عاماً للمجلس "مكلف" اليوم الأحد، خلفاً للامين العام السابق المستشار وائل شلبى الذى استقال على خلفية اتهامه فيى قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان مدير عام المشتريات و2 آخرين .

وفور صدور قرار قبول الاستقالة واختيار المستشار فؤاد عبدالرحيم، تم تشكيل لجنة لاستلام مكتب الأمانة العامة بالمجلس، وجميع الأوراق والمستندات.

 والتقى عبدالرحيم عدداً من موظفي الأمانة العامة والمجلس، لمراجعة كافة الأوراق والمستندات والقرارات الصادرة والتي ستصدر خلال الفترة المقبلة.

كان مجلس الدولة أصدر قراراً بقبول استقالة الأمين العام المستشار وائل شلبي، وذلك بعد مذكرة من نيابة أمن الدولة العليا طالبت فيها برفع الحصانة عنه للتحقيق معه بعد ثبوت تورطه في قضية الفساد والرشوة التي تم القبض فيها على جمال اللبان مدير المشتريات، والذي عثر بحوزته على مبالغ مالية بلغت قيمتها 150 مليون جنيه.

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبى، بعد ساعات من الزامه بتقديم استقالته من قبل أعضاء المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.

 

 

 

 

 

 


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