ننشر مواعيد تشغيل كوبري النصر العائم بين بور سعيد وبور فؤاد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن مصدر بهيئة قناة السويس اليوم، الأحد، مواعيد التشغيل الفعلى لكوبرى النصر العائم الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عدة أيام؛ حيث يعمل الكوبري لعبور السيارات بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد 16 ساعة علي مدار اليوم من السادسة صباحاً وحتي العاشرة صباحاً، ثم يفتح الكوبري لعبور السفن من العاشرة صباحاً وحتى 12 ظهرا.

وأضاف المصدر أنه يعاود إغلاق الكوبري لعبور السيارات مرة أخرى من الـ12 ظهرا وحتي الرابعة والنصف عصرا ثم يفتح مرة أخرى لعبور السفن حتى الساعة السادسة والنصف مساء.

وتابع المصدر أنه يتم إغلاق الكوبري للمرة الثالثة لعبور السيارات من السادسة والنصف مساء وحتي الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، ويفتح للمرة الثالثة والأخيرة من الثانية صباحاً وحتي السادسة صباحا.

جدير بالذكر بأن الكوبرى النصر العائم يتم فتحه أو إعادة تشغيله بمدة تستغرق سبعة دقائق، ولاقى ترحيبا من المواطنين فى سرعة عبور القناة فى أسرع وقت وفى أمان تام وسط تأمين من أفراد الأمن، وكانت محافظة بورسعيد قد شهدت اليوم الأحد أول أيام العام الجديد 2017 فى السادسة صباحاً بدء تشغيل كوبرى النصر العائم من بور فؤاد إلى بور سعيد والعكس فى وجود تمركزات أفراد الأمن على الكوبرى فى أماكن ثابتة وعند المصب.