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شهود بحادث قطار العياط:عامل المزلقان كان نائما.. والسكة الحديد تنفى:سيارة اقتحمت المزلقان

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شهود بحادث قطار العياط:عامل المزلقان كان نائما.. والسكة الحديد تنفى:سيارة اقتحمت المزلقان شهود بحادث قطار العياط:عامل المزلقان كان نائما.. والسكة الحديد تنفى:سيارة اقتحمت المزلقان

>كتب رضا حبيشى - أحمد الجعفرى

تنتظر نيابة العياط برئاسة المستشار إسلام علوانى، رئيس النيابة، تحريات المباحث حول تصادم قطار الصعيد رقم 974 بسيارة ميكروباص والذى وقع فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وأسفر عن وفاة شخصين، وأمرت النيابة بعرض عامل المزلقان_المتهم فى الحادث_ على الطب الشرعى لإجراء تحليل مخدرات لبيان ما إذا كان متعاطيا لمواد مسكرة من عدمه.

 

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود الرؤية حول الحادث، والذين أدانوا عامل المزلقان فى التحقيقات، حيث أكدوا أنه عقب اصطدام القطار بالسيارة الميكروباص، توجهوا على الفور إلى غرفة عامل المزلقان لإخباره بالحادث، فوجدوه نائماً، وأنه ترك الصدادات الخاصة بالمزلقان مفتوحة، إلا أن العامل نفى صحة ما جاء على لسان الشهود، وتنتظر النيابة تحريات المباحث للوقوف على ظروف وملابسات الحادث بشكل كامل.

 

من جانبها نفت هيئة السكة الحديد أن يكون عامل المزلقان كان نائماً أثناء الحادث، مشيرةً فى بيان لها أن التحقيقات ما زالت مستمرة وأنه سوف يتم الإعلان عن كل تفاصيلها بشكل واضح للرأى العام، مؤكدين أن الصور المرفقة توضح اقتحام السيارة للمزلقان وكسر البوابة من الجهة الغربية والجهة الشرقية والأجراس والأنوار الخاصة بالمزلقان كانت مضاءة والسائق فوجئ باقتحام السيارة المزلقان.


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