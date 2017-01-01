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بتروجت يشترط 12 مليون جنيه للاستغناء عن بيكلى للأهلي

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بتروجت يشترط 12 مليون جنيه للاستغناء عن بيكلى للأهلي بتروجت يشترط 12 مليون جنيه للاستغناء عن بيكلى للأهلي

>كتب - هيثم عويس

اشترط مسئولو بتروجت الحصول على 12 مليون جنيه للاستغناء عن الإثيوبى شيمس بيكلى، صانع ألعاب الفريق للنادى الأهلى الذى يرغب مسئولوه فى الحصول على خدمات اللاعب خلال الميريكاتو الشتوى الحالى. 

وكان مسئولو الأهلى قد عرضوا 5 ملايين جنيه وإعارة محمد حمدى زكى، مهاجم الفريق الأحمر، لمدة موسم مقابل التعاقد مع بيكلى، إلا أنه ومع رفض زكى فكرة الإعارة للفريق البترولى تراجع مسئولو الأهلي وعرضوا على نظرائهم ببتروجت أن تكون الصفقة عن الطريق المادى بعيداً عن دخول أى لاعب فى الصفقة. 

يذكر أن حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، أوصى مجلس إدارته بالتعاقد مع بيكلى خلال الشتاء بعد الفشل فى التعاقد مع مهاجم صريح، إلا أن هناك بعض المعوقات الكثيرة لإتمام الصفقة، وعلى رأسها عدم اقتناع لجنة الكرة بمستوى اللاعب الإثيوبى. 


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