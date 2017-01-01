مصدر بمجلس الدولة: مقر المجلس بسوهاج ورط الأمين العام السابق فى قضية الرشوة

كتب: محمد أسعد

كشف مصدر داخل مجلس الدولة، عن السبب الحقيقى وراء توجيه أصابع الاتهامات للأمين العام لمجلس الدولة المستقيل، المستشار وائل شلبى، وهو المقر الجديد لمجلس الدولة فى محافظة سوهاج.

وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن المجلس كان له مقرا بمحافظة سوهاج، عبارة عن مبنى تم الحصول عليه من إحدى الجهات الإدارية وصدر حكم قضائى، بإخلاء المقر وعدم أحقية المجلس فيه، وهو ما تطلب إيجاد مقر جديد للمجلس.

أضاف المصدر، أن مذكرة نيابة أمن الدولة التى أرسلتها للنائب العام لطلب رفع الحصانة عن المستشار وائل شلبى، كشفت عن أنه تم الاستقرار على استئجار مبنى والقيام بعملية تأثيثه، وتم توفير ميزانية لذلك، وبإجراء مناقصة بين الشركات لتوريد الأثاث المطلوب، تم الاستقرار على شركة بعينها تخص المتهمين الآخرين فى القضية مع جمال اللبان مدير عام مشتريات المجلس.

أوضح كذلك، أن التسجيلات كشفت عن قيام جمال اللبان بالاتفاق مع المستشار وائل شلبى على إرساء المناقصة على الشركة، وصرف مبلغ مالى قارب المليون جنيه، وهو ما تم بالفعل، وحصل اللبان على المبلغ بحجة دفعه للشركة التى لم تحضر أى أثاث وكانت ستحصل على المبلغ كله قبل تنفيذ أية أعمال، وكشفت التسجيل الصوتى عن أن المستشار شلبى قال له نصا: "خلى الفلوس عندك فى البيت".

وأشار المصدر إلى أن مذكرة النيابة العامة كشفت عن تسجيلات أخرى لها علاقة بفساد مالى وأمور تتعلق بالمستشار وائل شلبى وأسرته تستدعى معه التحقيق، وتوجيه الاتهامات له، "لكنه رفض الإفصاح عنها".

كان المجلس قد أصدر قراره بقبول استقالة الأمين العام المستشار وائل شلبى، وذلك بعد مذكرة من نيابة أمن الدولة العليا التى طالبت برفع الحصانة عنه للتحقيق معه مع ثبوت تورطه فى قضية الفساد والرشوة التى تم القبض فيها على جمال اللبان مدير المشتريات، الذى عثر بحوزته على مبالغ مالية بلغت قيمتها الـ150 مليون جنيه.