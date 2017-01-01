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إحالة متهمين للمفتي والحكم على 7 آخرين بـ «خلية الوراق الإرهابية»

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إحالة متهمين للمفتي والحكم على 7 آخرين بـ «خلية الوراق الإرهابية» إحالة متهمين للمفتي والحكم على 7 آخرين بـ «خلية الوراق الإرهابية»

 

أرشيفية

أحالت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، متهمين إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة الأول من فبراير للنطق بالحكم على باقى المتهمين وعددهم 7 آخرين فى “خلية الوراق الإرهابية”، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عز.

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

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