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اعتقال 300 فرنسيًا اشتبكوا مع الأمن خلال احتفالات رأس السنة

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اعتقال 300 فرنسيًا اشتبكوا مع الأمن خلال احتفالات رأس السنة اعتقال 300 فرنسيًا اشتبكوا مع الأمن خلال احتفالات رأس السنة

ارشيفية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو لورو، اليوم الأحد، عن اعتقال نحو 300 شخص ألقوا مقذوفات، ووجهوا إهانات لقوات الأمن خلال احتفالات رأس السنة.

وأوضح “لورو” في تصريح صحفي، أن ليلة رأس السنة جرت في أجواء طيبة هذا العام دون مشاكل كبيرة.

وكانت “فرنسا” قد حشدت 100 ألف فرد من الشرطة والدرك والجيش بمناسبة احتفالات العام الجديد،  لمواجهة أية أعمال شغب أو هجمات إرهابية محتملة من بينهم 10 آلاف في العاصمة باريس وحدها و1700 بجادة الشانزليزيه التي توافد عليها ما يقرب من نصف مليون شخص لمشاهدة العرض البصري الذي أقيم على واجهة قوس النصر وحضور العد التنازلي لدخول عام 2017.

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