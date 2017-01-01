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التعاون الإسلامى تدين هجوم اسطنبول الإرهابى.. وتؤكد تضامنها مع تركيا

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التعاون الإسلامى تدين هجوم اسطنبول الإرهابى.. وتؤكد تضامنها مع تركيا التعاون الإسلامى تدين هجوم اسطنبول الإرهابى.. وتؤكد تضامنها مع تركيا

>كتب آمال رسلان

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى إدانتها الشديدة لحادث إطلاق النار الذى وقع فى مدينة اسطنبول بتركيا فى الساعات الأولى من العام الجديد، والذى نجم عنه مقتل 39 شخصا على الأقل وجرح عدد كبير.

 

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، فى بيان عن صدمته إزاء الحادث، وأكد تضامن المنظمة مع الجمهورية التركية ودعمها للجهود التى تبذلها للقضاء على الإرهاب. كما قدم تعازيه للحكومة التركية ولأسر ضحايا هذا الحادث المأساوى.

 

وجدد الأمين العام موقف منظمة التعاون الإسلامى المبدئى الذى يدين بشدة الإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكالهما وصورهما ويرفض رفضا قاطعا أى تبرير للإرهاب.

 


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