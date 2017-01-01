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وفاة الممثل وليام كريستوفر عن عمر ناهز 84 عاماً

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الأحد 01-01-2017 15:39

توفي الممثل الأمريكي وليام كريستوفر William Christopher أمس السبت عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد صراع مرير مع المرض.

وقال روبرت مالكولم، وكيل أعماله منذ فترة طويلة والمقيم في نيويورك، إن كريستوفر الذي تم تشخيص إصابته بمرض السرطان منذ قرابة 18 شهراً توفي في سريرة بمنزله بباسادينا في كاليفورنيا. وأضاف أن زوجته باربرا كريستوفر، وعمرها نحو 60 عاماً، كانت بجواره أثناء الوفاة.

ولد الراحل كريستوفر في 20 أكتوبر-تشرين الأول من العام 1932 في شيكاجو. وتزوج من باربرا في 1957 وأنجب منها طفلين. نشط وليام في تعزيز الوعي بمرض التوحد، وشارك وزوجته في كتابة كتاب عن تربية ابن مصاب بالتوحد.

 

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