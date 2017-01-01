بالأرقام.. النجوم الـ 10 الأكثر تأثيراً على وسائل التواصل الإجتماعي في الـ 2016

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة الى أحد معايير قياس نجاح الفنانين ومحبة المعجبين بهم، وأصبح عدد المتابعين على "فيس بوك" و"تويتر" و"انستقرام" فخراً لبعض النجوم الذين يتباهون بملايين الـ"Likes" التي تلاحقهم، ما يجعلهم مؤثرين بشكل كبير على معجبيهم.

إليكم النجوم الـ 10 الأكثر تأثيراً على وسائل التواصل الإجتماعي في الـ 2016، حسب مجلة Vogue العالمية:

سيلينا غوميز Selena Gomez: وصل عدد متابعيها على انستقرام الى 90 مليون، وهو رقم قياسي حطمته هذه النجمة الجماهيرية.

تايلور سويفت Taylor swift: الممثلة الأمريكية الشهيرة كانت هذا العام محط أنظار الملايين، لا سيما بسبب علاقاتها العاطفية التي شهدت تقلبات عدة. ويصل عدد متابعيها على انستقرام الى 86 مليون.

بيونسيه Beyonce: وصل عدد متابعيها على انستقرام الى 78 مليون. وفي العام 2016 حققت المغنية الشهيرة نجاحاً ساحقاً، بفضل ألبومها الذي حاز على أعلى عدد من ترشيحات معظم الجوائز الفنية.

جاستين بيبر Justin Bieber: المغني الكندي الشهير الذي وصف على أنه النجم الأكثر إثارة للمشاكل، يتابعه على انستقرام 75 مليون معجب على الأقل.

كيلي جينير Kylie Jenner: اكتسبت شهرة واسعة بفضل جمالها وخط الأزياء والمستحضرات الخاص بها، فضلاً عن أنها شقيقة الأخوات كردشيان. ووصل عدد متابعيها على انستقرام الى 67 مليون.

كيندال جينير Kendall Jenner: شقيقة كيلي جينير وصل عدد متابعيها على انستقرام الى 61 مليون.

مايلي سايرس Miley Cyrus: النجمة الأمريكية المثيرة للجدل بتصرفاتها وعروضها وإطلالاتها، وصل عدد متابعيها على انستقرام الى 47 مليون.

كورتني كردشيان Kourtney Kardashian: هي واحدة من أهم عارضات فيكتوريا سيكريت، ووصل عدد متابعيها على انستقرام الى 43 مليون.

ريهانا Rihanna: يتابعها على انستقرام 41 مليون، وفي العام 2016، تردد إسمها بشكل كبير، خصوصاً بعد انفصالها عن حبيبها المغني العالمي دريك Drake.

كارا ديليڤين Cara Delevingne: عارضة الأزياء والممثلة الإنكليزية، وصل عدد متابعيها على انستقرام الى 31 مليون.

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