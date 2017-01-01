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إحالة المسؤولين عن تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية ببورسعيد للتحقيق

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إحالة المسؤولين عن تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية ببورسعيد للتحقيق إحالة المسؤولين عن تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية ببورسعيد للتحقيق

>بورسعيد - محمد عزام

كشف السيد رزق المسئول الإعلامي لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أحال المتسببين في واقعة تسريب امتحانات مادة " الدراسات الاجتماعية " الذي سيعقد غدا للصف الرابع الابتدائي بإدارة شمال التعليمية بالمحافظة للنيابة العامة فورا .

وأمر الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بطبع الامتحان البديل وتنفيذ تعليمات المحافظ بإحالة التحقيقات من الشئون القانونية إلي النيابة العامة لاجراء تحقيقاتها مع المتسببين عن تسريب الامتحان الخاص بمدارس إدارة شمال التعليمية بالمحافظة.

 

 

 

 


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