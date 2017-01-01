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تجديد حبس ضابط شرطة وشقيقه 15 يوما بتهمة الاعتداء على مساعد مخرج بأكتوبر

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تجديد حبس ضابط شرطة وشقيقه 15 يوما بتهمة الاعتداء على مساعد مخرج بأكتوبر تجديد حبس ضابط شرطة وشقيقه 15 يوما بتهمة الاعتداء على مساعد مخرج بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح ثان أكتوبر، للمرة الثانية، حبس "م.ع" نقيب شرطة بمديرية أمن شمال سيناء، وشقيقه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتعدى بالضرب على مساعد مخرج بالتلفزيون المصرى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان المجنى عليه "وحيد سيد" قد أدلى بأقواله فى تحقيقات النيابة، أمام المستشار مصطفى غطفان، وأكد خلالها أنه يوم الواقعة اجتمع وعدد من سكان العقار الذى يقطن به، لبحث حل المشاكل التى بينهم وبين صاحب العقار، وهو والد الضابط المتهم، وأثناء ذلك فوجئ بصاحب العقار و8 أشخاص بينهم نجله ضابط الشرطة، وقاموا بالهجوم عليه وتعدوا عليه بالضرب، وتم سحله فى المدخل.


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