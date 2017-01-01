تأجيل محاكمة أصحاب «مركس ماركيتس» بينهم فلسطينيين إلى 5 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي بسكرتارية محمد علي، اليوم الأحد، محاكمة أصحاب شركة “مركس ماركيتس”، من بينهم فلسطينيون، في قضية توظيف الأموال، إلى جلسة 5 فبراير؛ لمرافعة دفاع المتهمين.

كانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة للضابط الذي رصد أعمال توظيف الأموال تقنيًا، وكشف عن دوره في الإيقاع بالمتهم وتلقيه أموال المودعين وتوظيفها من خلال موقع إلكتروني عالمي، مقابل نسبة تتراوح ما بين ٧ إلى ١٢ ٪ من قيمة المبالغ المتحصل عليها.

كان المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول لنيابات الشئون المالية والتجارية، أمر بإحالة أربعة متهمين في قضية توظيف الأموال بالشركة، إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، لتحديد جلسة لمحاكمتهم في القضية المودعة برقم 941 لسنة 2015 جنايات مالية.

وكشفت التحقيقات تأسيس كل من “خضر عبد الرحمن العمري، يوسف إبراهيم سعيد ” فلسطينيان الجنسية”، ونادين إبراهيم محمد، زوجة الأول “مصرية”، وكريم يسري”، صاحب شركة “مركس ماركيتس” منذ عام 2012، وتلقي أموال من المودعين لتوظيفها في مجال الفوركس، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح، ما دفع المودعين للجوء إلى القضاء، بموجب 200 بلاغ تقدموا بها.