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15 يناير.. نظر دعوى وقف تنفيذ قرار وزير السياحة بحل اتحاد الغرف السياحية

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15 يناير.. نظر دعوى وقف تنفيذ قرار وزير السياحة بحل اتحاد الغرف السياحية 15 يناير.. نظر دعوى وقف تنفيذ قرار وزير السياحة بحل اتحاد الغرف السياحية

أرشيفية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل جلسات الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامى، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لجلسة ١٥ يناير الجارى.

وذكرت الدعوى، أن وزير السياحة أصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة السياحة للغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة .

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