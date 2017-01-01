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الرقابة الإدارية تشن حملة على محطات المياه وتطالب بترميم محطتين بالغربية

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الرقابة الإدارية تشن حملة على محطات المياه وتطالب بترميم محطتين بالغربية الرقابة الإدارية تشن حملة على محطات المياه وتطالب بترميم محطتين بالغربية

>الغربية - إسلام الخياط

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية اليوم حملة على عدد من محطات مياه الشرب بمدينة طنطا بهدف التأكد من عملها بطريقة سليمة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية بالتنسيق مع مسئولى الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

 

وتم المرور على محطتى مياه الجلاء وترعة القاصد ومراقبة جهاز قياس نسب التلوث للتأكد من مدى صلاحيته ومدى صلاحية الطلمبات ونظافة مآخذ المياه وحصر انقطاع المياه فى المناطق التى تغذيها المحطة وانتظام العمالة ومدى عمر المحطة الافتراضى، وتم أخذ عينات من المياه لتحليلها بمعرفة مراقبى الصحة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه ونسبة الكلور بها، كما تم أخذ عينات مماثلة من بعض المنازل التى تغذيها المحطة ومن ترعة القاصد.

 

واطلع عضو هيئة الرقابة الإدارية على نتائج التحاليل السابقة للمياه بمحطتى الجلاء وترعة القاصد وتبين من خلال المرور على تلك المحطات أنها فى حاجة لترميم سريع، حيث إنه يعود تاريخ إنشائها لعام 1926 ميلادية وتهالك بعض المواسير القديمة.


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