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22 يناير..الحكم في 3 استشكالات لوقف استبعاد سحر وحازم الهواري من الجبلاية

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22 يناير..الحكم في 3 استشكالات لوقف استبعاد سحر وحازم الهواري من الجبلاية 22 يناير..الحكم في 3 استشكالات لوقف استبعاد سحر وحازم الهواري من الجبلاية

أرشيفية – اتحاد الكرة

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز 3 استشكالات مقامة من خالد السمان المحامى، بصفته وكيلا عن حازم وسحر الهواري، والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ الثلاثة أحكام الصادرة في الدعويين المقامين من ماجدة الهلباوي وأخرى مقامة من ماجدة محمود عبد العال، باستبعاد سحر وحازم الهواري، من انتخابات اتحاد الكرة المصري، للحكم بجلسة 22 يناير.

كان محامى سحر وحازم الهواري، قد طلب رد المحكمة قبل الفصل في الإشكالات المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باستبعاد حازم وسحر الهواري، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسماؤهم من كشوف المرشحين، وقضت الدائرة الأولى برفض طلبات الرد، وتغريم حازم وسحر 800 جنيهًا.

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