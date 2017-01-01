الحبس 3 سنوات لشقيق مالك شركة مصر للاستثمار العقاري بتهمة النصب

عاقبت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، شقيق مالك شركة مصر للاستثمار العقاري، غيابيًا، بالحبس 3 سنوات وكفالة ألف جنيه، بتهمة بيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية.

تعود الواقعة لتقدم مواطنين ببلاغ يتهم فيه حمادة محمود مصطفى إبراهيم، شقيق باسم مالك شركة مصر للاستثمار العقاري بالنصب والاحتيال لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتم إحالته لمحكمة جنح الدقي لمحاكمته.