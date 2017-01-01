تأجيل دعوى تطالب القاهرة للصوتيات والمرئيات بتعويض لـ 2 يناير

أجلت الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى اتحاد الكرة التي يطالب فيها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بدفع تعويض 150 ألف دولار عن إذاعة مباراة مصر ومالاوى 2009 لجلسة 2 يناير الجارى للخبير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الغفار حمودة، وعضوية المستشارين محمد أحمد رأفت وهانى ميلاد مسعد وسكرتارية إبراهيم محمد.

وحملت الدعوى رقم 148 لسنة 6 ق، إنه بموجب عقد محرر بين اتحاد الكرة والشركة بشأن أعمال التسويق الإعلانى والتليفزيونى في المباريات الرسمية والودية في الداخل والخارج على أن تدفع الشركة 150 ألف دولار لكل مباراة متفق عليها حتى نهائيات كأس العالم 2010.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الشركة المدعى عليها لم تقم بسداد مستحقات مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب مالاوى والتي أقيمت في شهر ديسمبر من عام 2009 وطالب الاتحاد الشركة بالسداد أكثر من مرة ولكنها لم تستجب.