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تأجيل محاكمة 42 متهمًا من تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي لـ 9 يناير

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تأجيل محاكمة 42 متهمًا من تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي لـ 9 يناير تأجيل محاكمة 42 متهمًا من تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي لـ 9 يناير

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 متهمًا، لاتهامهم بالإنضمام إلى تنظيم “أجناد ” الإرهابي، وارتكاب جرائم إرهابية عديدة، لجلسة 9 يناير، لحضور المتهمين.

نسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم “همام محمد عطية”، “توفي لاحقًا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة”، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر” الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.

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