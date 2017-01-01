رئيس البرلمان الليبى يعود إلى بلاده بعد زيارة لمصر استغرقت 5 أيام

كتب - أحمد جمعة

وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، ليبيا قادما من مصر، بعد زيارة رسمية استغرقت خمسة أيام، عقد خلالها اجتماعات مع اللجنة المكلفة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تضم رئيس أركان الجيش المصرى الفريق محمود حجازى، ووزير الخارجية سامح شكرى، وأعضاء من عدة مؤسسات وهيئات مصرية، وفقا لما أعلنه المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى المريمى.

كما التقى رئيس مجلس النواب الليبى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتمحور اللقاء حول إيجاد حلول للانسداد الذى اعترى الاتفاق السياسى ومناقشة ما تناولته اجتماعات سابقة بالقاهرة مع شخصيات سياسية واجتماعية وثقافية ليبية والبيانات التى صدرت عنها.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح أنه سيتم مناقشة وضعية الاتفاق السياسى وما تناولته هذه الاجتماعات فى القاهرة مع أعضاء مجلس النواب وكل الأطراف الليبية لإيجاد حلول مناسبة يتفق عليها الجميع فى ليبيا، بما يؤدى إلى الانتقال من المرحلة الانتقالية والقضاء على الإرهاب حتى ينعم الليبيون بالاستقرار والأمن والأمان والسلام والتنمية فى كل ربوع ليبيا.