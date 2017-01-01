الأرصاد: طقس الغد شتوى بارد شمالا.. والصغرى بالقاهرة 8

كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين شتوي بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 8 16

الإسكندرية 6 15

مطروح 6 15

بورسعيد 8 16

دمياط 9 16

بلطيم 8 17

الإسماعيلية 4 16

السويس 7 17

العريش 6 16

نخل 1 12

طابا 3 13

الطور 8 19

مرسى علم 14 19

الغردقة 12 18

شرم الشيخ 15 19

رفح 3 15

كاترين 1 9

سيوة 1 14

المنيا 5 16

الفيوم 6 15

رأس سدر 8 17

أبوسمبل 10 19

وسط الدلتا 7 15

أسيوط 6 16

سوهاج 4 18

الأقصر 8 19

أسوان 10 20

شلاتين 14 21

حلايب 16 19

الوادى الجديد 7 16

قنا 7 19

نويبع 13 18

السلوم 4 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 33

المدينة 14 29

الرياض 11 26

المنامة 18 22

أبوظبى 18 25

الدوحة 16 26

الكويت 10 22

دمشق 1 9

بيروت 11 14

عمان 2 9

القدس 4 9

غزة 10 16

بغداد 25 15

مسقط 21 27

صنعاء 4 25

الخرطوم 16 33

طرابلس 7 15

تونس 6 15

الجزائر 7 15

الرباط 8 20

نواكشوط 16 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -12 -3

اسطنبول 3 6

اسلام اباد 8 21

نيودلهى 10 21

جاكرتا 25 34

بكين -7 7

كوالامبور 24 30

طوكيو 2 12

أثينا 4 12

روما 7 12

باريس -3 4

مدريد صفر 8

برلين -3 3

لندن -1 4

مونتريال -3 -1

موسكو -4 2

نيويورك 2 9

واشنطن 5 11