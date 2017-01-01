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حركة تغييرات وترقيات بوزارة العدل

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حركة تغييرات وترقيات بوزارة العدل حركة تغييرات وترقيات بوزارة العدل

ارشيفية

وافق المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على القرار الذي أعده  المستشار عمر مروان، مساعد الوزير لشئون الخبراء والطب الشرعي بإسناد أعمال رئيس قطاع الخبراء الي عادل خضر، ورئيس المصلحة الي مدحت المهدي، ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش الي أحمد الشوربجى.

يأتي ذلك في إطار تنظيم مصلحة الخبراء بعد خلو بعض المناصب القيادية فيها.

ومن المنتظر في الأيام القادمة، عرض حركة ترقيات إلى درجة كبير خبراء على المجلس الاستشارى للمصلحة لتسكين الدرجات الشاغرة ، وترقية العاملين، واضافة كوادر جديدة بصفة مستمرة فى مصلحة الخبراء .

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