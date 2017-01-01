السكتة الدماغية والجلطة والأزمات القلبية.. أشهر أمراض العاملين بالبورصة

كتبت أمنية فايد

حركة المال ومتابعة الأسهم هو عملهم الأساسى، ووفقا للظروف الاقتصادية فإن سوق المال يرتفع يوما وآخر ينخفض، وهو ما يؤدى بالضغط النفسى على العاملين فى هذا مجال البورصة، لمحاولتهم المستمرة فى التغلب على الخسائر التى تطال عملائهم.

الدكتور "مينا جورج" رئيس قسم التأهيل النفسى بمستشفى العباسية قال إن من يعمل فى مجال البورصة يجد المغامرة هى المتعة الشخصية فى حياته، ولكن هذه المغامرات عند تكرارها يوميا تؤدى إلى الضغط العصبى مما يعرض العامل فى هذا المجال للعديد من الأمراض منها الأزمات القلبية الشديدة خاصة مع الخسائر المالية الكبيرة.

وأوضح الدكتور مينا جورج أن هذه الأزمات أتوماتيك تتحول إلى ضغط عصب، يتحول هذا الضغط إلى عدد من الأمراض المزمنة، مثل الأزمات القلبية والجلطات والسكتات الدماغية.