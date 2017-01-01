سقوط عاطل بحوزته 106 تذاكر هيروين بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 106 تذاكر هيروين بإمبابة، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



> وردت معلومات للنقيب مصطفى الدكر ضابط مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد باتجار "عرفات. ا" عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تمكن من القبض عليه وبحوزته 106 تذاكر هيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.