شرطة النقل والموصلات: ضبط 152 بائعا متجولا و69 هاربا من أحكام خلال شهر

كتب محمود عبد الراضى

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وأسفرت الحملات الأمنية، باشراف اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، خلال شهر، عن ضبط 8 قضايا "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و9 قضايا فى مجال الاتصالات والبريد، و152 بائعا متجولا، و2142 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 69 حكما قضائيا .