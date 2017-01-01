أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة النقل والموصلات: ضبط 152 بائعا متجولا و69 هاربا من أحكام خلال شهر

Google+ Print
شرطة النقل والموصلات: ضبط 152 بائعا متجولا و69 هاربا من أحكام خلال شهر شرطة النقل والموصلات: ضبط 152 بائعا متجولا و69 هاربا من أحكام خلال شهر

>كتب محمود عبد الراضى

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

 

وأسفرت الحملات الأمنية، باشراف اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، خلال شهر، عن ضبط 8 قضايا "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و9 قضايا فى مجال الاتصالات والبريد، و152 بائعا متجولا، و2142 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 69 حكما قضائيا .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365