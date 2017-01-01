تجديد حبس 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" ضبط بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

القليوبية – محمد قاسم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال بنها، اليوم، الأحد، تجديد حبس خلية إرهابية تضم 4 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى بشبين القناطر 15 يوما على ذمة التحقيق بعدما تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية و2 طبنجة، وفرد خرطوش وطلقات نارية، وعدد من أجهزة اللاب توب وتليفونات محمولة.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، تلقى معلومات عن وجود تنظيم إرهابى ينتمى لداعش فى مدينة شبين القناطر، وتم التنسيق مع أجهزة الأمن الوطنى وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وأن الخلية تنتمى لتنظيم داعش وتم ضبط 4 من المتهمين وبتفتيش منازلهم عثر معهم على أسلحة نارية عبارة عن "بندقية وطبنجتين وسلاح نارى فرد خرطوش وكمية من الطلقات النارية" وأجهزة لاب توب وتليفونات محمولة.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد المنوفى، وكيل أول نيابة مركز شبين القناطر بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجه لهم تهمة الانتماء لتنظيم إرهابى، وحيازة أسلحة نارية، وطلقات برئاسة المستشار مراد أمين رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، وجدد قاضى المعارضات حبسهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.