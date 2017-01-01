بوتين يرسل طائرة خاصة لإعادة الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة

كتبت إسراء أحمد فؤاد

صرح مصدر من مكتب الرئيس الروسى، اليوم، الأحد، بأن الرئاسة الروسية قررت إرسال طائرة تابعة لها إلى أمريكا.



>ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، تقرر إرسال الطائرة الخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة الدبلوماسيين الروس "غير المرغوب بهم" فى أمريكا إلى موسكو.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت قرارها طرد 35 دبلوماسياً روسياً بتهمة ملفقة تصمهم بالتجسس.

يُذكر أن الدبلوماسيين الروس "غير المرغوب بهم" واجهوا صعوبات فى شراء تذاكر سفر إلى موسكو لأن تذاكر السفر قبل رأس السنة كانت قد نفذت.