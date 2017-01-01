مصادر: نيابة أمن الدولة تحقق مع أمين عام مجلس الدولة السابق بقضية الرشوة

كتب محمود نصر

قالت مصادر مطلعة، إن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، تباشر التحقيق مع وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق فى قضية الرشوة الكبرى.

وأضافت المصادر، أنه جارى نقل أمين عام مجلس الدولة إلى مقر النيابة تمهيدا لبدء التحقيق معه فى القضية المتهم فيها 3 آخرين، وهما جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة، و مدحت عبد الصبور ورباب أحمد عبد الخالق، والمتهمين بتقاضى وتقديم رشاوى مالية لتوريد أجهزة حاسب آلى وأجهزة كهربائية لمجلس الدولة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبى، تنفيذا لقرار النائب العام بشأن اتهامه فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها جمال اللبان و2 من أصحاب الشركات الخاصة.

وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة"، أصدر قرارا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبى، كما قرر تعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح للإطلاع بمهام منصب الأمين العام.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثلا عن وزارة المالية، وآخر عن الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدارى بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

وأكد مجلس الدولة فى بيان صادر عنه، أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أيا كان مرتكبيه.