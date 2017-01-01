وزير النقل يبحث مجالات التعاون مع سفير كوريا الجنوبية

اجتمع الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، مع السفير يون سون جو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال مترو الانفاق والسكك الحديدية والموانئ.

ناقش الجانبان العرض المقدم من شركة هيواندي روتم الكورية الجنوبية لوزارة النقل، بتمويل ميسر لعدد 64 قطارًا للخط الثالث لمترو الأنفاق بعد اكتماله، وذلك ضمن مناقصة عامة لتوريد قطارات لتدعيم الخط الثالث للمترو.

وأكد الدكتور جلال سعيد، أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق حاليًا في مرحلة الدراسة المالية للعروض المقدمة من كل الأطراف، مشيرًا إلى أنه تتم دراستها وتقييمها من خلال استشاري أجنبي مع الهيئة القومية للأنفاق، وأن إجراءات المناقصة ستتم في شفافية تامة بما يحقق صالح مصر.

تم مناقشة المقترح الذي تقدم به الجانب الكوري لتمويل الخط الخامس لمترو الأنفاق وكذلك العرض الكوري الجنوبي بتوفير التمويل والخبرة اللازمة لتطوير نظم الإشارات في المسافة بين نجع حمادي – الأقصر بخط القاهرة / السد العالي والتعاون في اعداد المخطط العام لميناء الاسكندرية.