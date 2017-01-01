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تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك 45 يومًا

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تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك 45 يومًا تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك 45 يومًا

رجل الأعمال الإخواني حسن مالك

جددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك ، بتهمة الإضرار بالإقتصاد القومى 45 يومًا.

ووجهت النيابة لـ”مالك” عدة اتهامات ، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة إجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم “مالياً” فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

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