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إضراب السائقين بالنقل الداخلى بالبحيرة احتجاجا على سوء أوضاعهم المالية

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إضراب السائقين بالنقل الداخلى بالبحيرة احتجاجا على سوء أوضاعهم المالية إضراب السائقين بالنقل الداخلى بالبحيرة احتجاجا على سوء أوضاعهم المالية

>البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

دخل منذ قليل عدد من السائقين بمشروع النقل الداخلى التابع لمحافظة البحيرة فى إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على سوء أوضاعهم المالية.

 

وقام المحتجون برفض تشغيل أتوبيسات النقل الداخلى بمجمع دمنهور للسيارات مما أدى تكدس الأهالى بصورة كبيرة.

 

وأكد المشاركون فى الإضراب على وجود تعسف كبير من قبل الإدارة خاصة بعد خصم العديد من المستحقات المالية، مشيرين إلى تواصل فعاليتهم الاحتجاجية حتى يتم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة على حد قولهم.

 

وعلى الفور انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة إلى موقع الأحداث وذلك لاقناع المحتجين بإنهاء الإضراب مع وعدهم بالاستجابة إلى مطالبهم.


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