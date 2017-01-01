ترقية 9 أعضاء هيئة تدريس وإنهاء خدمة 3 آخرين وتعيين 10 مدرسين بجامعة طنطا

كتب: مصطفى عادل

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ للدكاترة محمد بخيت السيد ومحمد حسين محمد بكلية العلوم، وعلي محمد الشربيني بكلية الطب ، واللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد للدكاترة محمد كمال بطور بكلية التجارة، ومسعد بيومي دسوقي بكلية الهندسة، وعلياء عاطف شمس الدين وولاء عرفة كشك ولمياء حمودة الجارحي ومحمد علي الرشيدي بكلية الطب.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس للدكاترة ليلى محمد الشوادفي بكلية التجارة، وهبة السيد داود وداليا عبد المجيد الميهي وأمل عبد السميع السكري وأمير فوزي عبد الحميد وخالد محمد الشيمي وهايدي عبد العزيز خطاب وأماني فهيم عمارة بكلية الطب، وعماد إسماعيل الفار وعبد الحميد محمد الصاوي بكلية العلوم بالإضافة إلى الموافقة على منح 18 درجة دكتوراه و 99 درجة ماجستير و 27 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

كما قرر المجلس إنهاء خدمة الدكاترة محمد فاروق العشري وداليا محمود الشوربجي وسامح عرفة القحافي بكلية الطب لانقطاعهم عن العمل اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة الاجازة المصرح لهم بها.

ويأتى هذا القرار تنفيذاً لنص المادة (117) من قانون (49) لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات التي تقرر اعتبار عضو هيئة التدريس يعتبر مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل مؤكداً حرص الجامعة على إرساء القواعد والأسس القانونية.